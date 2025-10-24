Realizan panel Justicia con Perspectiva de Género

Con gran éxito se realizó el panel de análisis y reflexión: “Igualdad Sustantiva y Justicia con Perspectiva de Género”, contando con la asistencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Los panelistas fueron: Beatriz Álvarez Pérez, Margarita Esther López Morales y Claudia Coutiño Ruiz quienes compartieron sus conocimientos, mientras que la moderadora de la actividad fue Diana Leslie Mendoza Robles.

Los asistentes destacaron la importancia de estas actividades para fortalecer el análisis y la reflexión sobre el papel del Derecho en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Esta actividad se realizó el marco del Día Naranja, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el propósito de fomentar una cultura institucional incluyente, equitativa y comprometida con los derechos humanos.

La maestra María José Velasco Moscoso, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia, resaltó que este panel busca fortalecer una cultura institucional más justa y consciente de las realidades que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.