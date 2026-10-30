Realizan parlamento de las personas adultas mayores

En un acto inédito, el Congreso del Estado, a través de la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, en coordinación con el Cuerpo Académico en Consolidación “Ciudad Sustentable, Gestión y Políticas Públicas” de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), realizaron el primer Parlamento de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chiapas.

Al dar la bienvenida a las y los 40 diputados integrantes del parlamento, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el objetivo del encuentro ciudadano es que los adultos mayores tengan un espacio para expresar sus necesidades, propuestas y principales demandas en el Congreso del Estado de Chiapas.

Indicó también que de este tipo de encuentros saldrán propuestas ciudadanas que fortalezcan las políticas públicas de la actual administración.

La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Castillo Atristain, reconoció a las y los adultos mayores, de quienes -dijo- tienen trayectoria de lucha y aportación, por lo que sin duda alguna este parlamento será un espacio de diálogo, de encuentros y por supuesto también de hacer comunidad y hacer visible la legislación que hace falta para sacar adelante sus derechos.

“Este parlamento es un ejercicio de participación ciudadana, de democracia participativa y de reconocimiento de derechos. Su experiencia y conocimiento, deben formar parte de la agenda pública”, acotó.

La diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo agradeció a las y los adultos mayores por compartir sus experiencias; agregó que como parte de la Sexagésima Novena Legislatura, existe el compromiso de que cada una de sus propuestas no quedarán archivadas y destacó como un acto de justicia social escuchar la voz ciudadana de quienes han dedicado su vida al desarrollo de Chiapas.

Es necesario, dijo, fortalecer las políticas públicas que ayuden a garantizar una vejez digna, segura y con pleno ejercicio de derechos.

Agregó en su participación que es necesario terminar con la discriminación que sufren las personas adultas al acceder a fuentes de empleo, servicios y participación social.