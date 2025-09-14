Realizan pase de lista de los Niños Héroes

Apenas amanecía y el dispositivo de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad rodeó la Plaza de los Niños Héroes, ubicada al oriente norte de la ciudad capital.

En este sitio se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del 178 aniversario de la gesta heroica de los seis cadetes del Colegio Militar que defendieron el Castillo de Chapultepec de la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847.

La circulación vehicular alrededor de la Plaza se cerró completamente. Elementos del Ejército se colocaron a los pies del monumento erguido a cada cadete, mientras niños y niñas de escuelas primarias esperaban pacientes en sus asientos.

A la par dos estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas ensayaban la poesía Fanfarria a los Héroes junto a la banda de guerra monumental. Afinando detalles para el acto protocolario dieron las 10 de la mañana, ya con diputados locales, senadores, alcaldes y secretarios de Estado presentes.

Protocolo

Puntuales arribaron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño; el presidente del Poder Judicial, magistrado Juan Carlos Moreno Guillén; el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y otros funcionarios de primer nivel como el fiscal general y el secretario de Seguridad.

Junto a ellos y encabezando la ceremonia arribó el general de Brigada de Estado de Mayor, Juan Ignacio Hernández Velasco, comandante de la Trigésimo Primera Zona Militar, encargado del pase de lista honor de los cadetes del Colegio Militar

Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.

En su discurso oficial comentó que, el 13 de septiembre de 1847 es una de las páginas más gloriosas de la historia mexicana, en el marco de una hazaña sublime. Fue hace 178 años durante la segunda invasión estadounidense, el Castillo de Chapultepec fue escenario de la lucha desigual, pero heroica.

Frente a un invasor con más de siete mil elementos, apenas 243 defensores, entre ellos oficiales y jóvenes cadetes del Colegio Militar, demostraron un valor sublime.

Los representantes de los tres Poder montaron guardia de honor, posteriormente los estudiantes del Cobach recitaron la poesía.