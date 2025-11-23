Realizan patrullajes en la zona norte-oriente

Elementos de la Policía implementaron patrullajes preventivos de seguridad y vigilancia en diversas calles y colonias de la zona norte-oriente en San Cristóbal de Las Casas.

Además realizaron inspecciones a motocicletas y a personas que mostraban actitud evasiva. Durante el operativo no se registraron incidentes relevantes.

Lo anterior en atención a un reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona norte, se desplegaron recorridos de vigilancia en las colonias Emiliano Zapata, Erasto Urbina, Villarreal, La Hormiga, La Florida y Bosques del Pedregal. Tras la inspección, no se localizaron indicios relacionados con el reporte.

Por otra parte, se informó de la recuperación de una motocicleta Italika FT-150 robada, luego del reporte del C5 Escudo Pakal.

Los agentes ubicaron la motocicleta en la calle San Agustín, del barrio de Cuxtitali, y notificaron a su propietario, Pedro Cristian “N”, informándole que la unidad sería resguardada en la base de la Policía Municipal.

El propietario acudió acompañado de su padre, acreditó la propiedad y recibió la motocicleta, expresando su agradecimiento por la rápida intervención policial.