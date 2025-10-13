Realizan plantación de jardines para aves y polinizadores

Con el objetivo de promover la conservación ambiental y la biodiversidad urbana, este domingo se realizó la plantación de jardines para aves y polinizadores en San Cristóbal de Las Casas.

Los participantes en esta acción ambientalista lograron la plantación de 160 ejemplares de especies como salvia, romero, lantana, farolito, chupa miel y árboles de cerezo.

Segunda plantación

Esta es la segunda actividad de plantación de jardines para aves y polinizadores sobre el bulevar Juan Sabines y el parque Skate.

En la actividad participaron voluntarios, así como niñas y niños de la escuela de patinaje junto a sus padres y madres, fortaleciendo la conciencia ambiental y el trabajo comunitario en favor del entorno natural.

La jornada fue organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, que preside la Bióloga Jade Biniza Cantú Luna, el Comité de Cuenca, Ciudadanos por la Acción Territorial de la Cuenca Valle de Jovel y Urban Slide.