Realizan Posada Binacional Migrante en río Suchiate

Con el cruce simbólico del río Suchiate, que une a México con Guatemala, feligreses católicos realizaron la edición número 28 de la Posada Binacional Migrante, en la que convocaron a visibilizar la movilidad de las personas migrantes y a la fraternidad entre pueblos, más allá de las divisiones políticas.

Los obispos de las Diócesis de Tapachula, Chiapas; Luis Manuel López Alfaro y de San Marcos, Guatemala; Bernabé de Jesús Sagastume Lemus, encabezaron el encuentro y una procesión hacia la iglesia de San Andrés Apóstol de Ciudad Hidalgo, en donde se brinda atención a personas migrantes que ingresan de diversas naciones.

Esta actividad recuerda “el camino de tantos migrantes que buscan un futuro más digno”, explicaron y pidieron a los hermanos mexicanos “posada y abrir espacios de fraternidad, acogida y oración”.

Decenas de personas de diversas nacionalidades, entre ellas: México, Guatemala y Estados Unidos, participaron en el encuentro en el que insistieron en un llamado a los gobiernos de la región a brindar atención y respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en contexto de movilidad.

La Posada Binacional del Migrante se realiza año con año. “Es un encuentro que une corazones a ambos lados del río Suchiate”, precisaron los organizadores.