Con entusiasmo, cientos de estudiantes de diversos jardínes de niños de Tapachula participaron en el Desfile Revolucionario Preescolar, con lo que se impulsa el amor a los símbolos patrios y los valores cívicos.

Autoridades civiles y militares encabezadas por el alcalde Yamil Melgar Bravo y el comandante de la 36ª. Zona Militar, general Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, fueron testigos de las actividades en la que los niños con sus personajes llenaron de color, alegría y tradición el centro de la ciudad.

Identidad nacional

Acompañados por sus maestras y padres de familia, así como de decenas de personas que se dieron cita para presenciar el recorrido, se indicó que estas fechas históricas son espacios de aprendizaje y fortalecimiento de la identidad nacional.

Con el desfile se busca transmitir a la niñez los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y la participación social que dieron sentido a la lucha revolucionaria en su 116 aniversario, que se conmemora este viernes 20 de noviembre.

Bailes, tablas rítmicas y mucho entusiasmo presentaron los diversos contingentes de los planteles de preescolar, lo cual les fue reconocido por las autoridades tanto a las infancias como a los docentes u directivos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, participaron más de dos mil niñas, niños y personal docente, además de padres de familia y quienes se dieron cita para apreciar el desfile de los estudiantes de preescolar.