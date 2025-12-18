Realizan premiación de concurso de foto

La Secretaria de Educación, a través de la Dirección de Divulgación, realizó la premiación del concurso fotográfico “Guardianes del Buen Vivir, Lekil Kuxlejal”, que está enfocado en visibilizar y reconocer las historias, los rostros, los oficios y las prácticas comunitarias que dan sentido y esperanza a la vida y educación en Chiapas.

Liliana Polo, directora de Divulgación de la dependencia, recordó que la convocatoria estuvo abierta durante una semana y recibieron más de 100 propuestas, en su mayoría de personas que no se dedican a la fotografía de manera profesional y estudiantes desde los 17 años; lo que habla del gran interés que hubo.

Diversas propuestas

Destacó también que recibieron propuestas de varias partes del estado, no solo de Tuxtla Gutiérrez y municipios aledaños: “nos llegaron fotos incluso desde la Selva Lacandona; de San Cristóbal de Las Casas, de Tuxtla Chico, Bochil, Oxchuc; fue algo grato ver esa participación de todas las edades”, expresó.

Es una iniciativa que parte de la identidad chiapaneca, “Lekil Kuxlejal no es solo un concepto, se vive y estas imágenes lo muestran”.

Precisó que abrieron tres categorías: Rostros que cuidan; Educación que transforma y Oficios que sostienen. En las tres se engloban diferentes formas de vivir el Lekil Kuxlejal”, establecieron.

La idea era visibilizar a artesanos, maestros, campesinos, jóvenes, infancias, imágenes que transmitan identidad y dignidad.

Selección

Mencionó que para la final quedaron 36 fotografías seleccionadas. La exposición conformada quedará expuesta en las instalaciones de la Secretaría de Educación y circulará por los edificios, mientras que a partir de enero se llevarán a diferentes edificios públicos e instituciones de cultura.

Los ganadores se llevaron una tableta electrónica y dos mil pesos el primer lugar, un tripié profesional y mil pesos el segundo lugar, y las menciones honoríficas un paquete de hojas fotográficas.