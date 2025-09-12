Realizan Primer Congreso de Medicina Estética

La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas es sede del “Primer Congreso de Medicina Estética: Longevidad y Estética Corporal”, que se realiza del 11 al 13 de septiembre en las instalaciones del Centro Integral de Capacitación de Negocios (Cican).

El encuentro, que reúne a especialistas en la Medicina Estética provenientes de varias regiones de México y de otros países, es organizado por el Consejo Hispanoamericano de Actualización Médica (CHAM).

La inauguración oficial se realizó este jueves, con la asistencia de autoridades y especialistas que tienen a cargo las conferencias de alto nivel, talleres prácticos y Networking con profesionales del sector.

Los organizadores dieron a conocer a la prensa “que esta es una oportunidad única para conocer las últimas tendencias, aprender de expertos internacionales y mejorar tus habilidades en el mundo de la belleza y el bienestar”.

Luis Molina Cantú destacó la importancia de este tipo de actividades, ya que con ellas los especialistas pueden brindar a la población un servicio profesional.

“Lo que se busca es que la calidad médica suba cada vez más y esto solo se puede lograr teniendo este tipo de congresos”, dijo.

Destacó la importancia de la regulación sanitaria, para dar cumplimiento a la normativa en el trabajo que realizan como especialistas en la materia.

Finalmente, agradecieron el apoyo de las autoridades para la realización de esta actividad, ya que también viene a fomentar la actividad turística en la ciudad.