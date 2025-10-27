Realizan Primer Congreso Internacional de Derecho

Con la participación de destacados juristas, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Coordinación de la licenciatura en Derecho, Extensión Tapachula de la Facultad de Derecho, Campus III, llevó a cabo el Primer Congreso Internacional “Derecho, Diversidad y Gobernanza”.

Al dar la bienvenida, el coordinador de la licenciatura en Derecho, de la Facultad de Derecho, Campus III, Extensión Tapachula, Jorge Tadeo González Estrada, dijo que este congreso fue un esfuerzo que nace desde la importancia de unir fuerzas entre las principales escuelas de derecho de la Unach, “a través de la experiencia, la crítica y las propuestas, desde la visión del investigador y del académico”.

A través de este congreso se enlazan el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, la Extensión de la Facultad de Derecho en Tapachula, la Extensión de Derecho Palenque y el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (Cecocise).

El funcionario universitario expresó que el derecho mexicano se sumerge en una época en donde la dignidad de la persona debe constituir el centro de los derechos humanos, y de los principios sobre los que se soportan un sistema de justicia cambiante, que se encuentra cada vez más en el escrutinio de la sociedad.

En este evento se disertó la conferencia magistral “La construcción del derecho desde la interculturalidad y el pluralismo político”, a cargo de Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director de Docencia y Servicios Escolares de la Unach.

Participaron de este encuentro el coordinador General de Cecocise, León Felipe Solar Fonseca; el coordinador de la licenciatura en Derecho, Extensión Palenque, Belisario Gómez Santiz; el director de la Escuela de Humanidades, Gabriel Aguilar García; la directora de la Escuela de Lenguas, María Magdalena Escobar Mendoza y la secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Químicas, Claudia Galindo Árcega.