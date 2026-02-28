Realizan Primer Encuentro de Cultura por la Paz

Con una demostración de música, danza y saberes ancestrales, el municipio de Yajalón fue sede del Primer Encuentro de Cultura por la Paz Tseltal-Ch’ol.

El encuentro contó con la participación de diversas instituciones y grupos tradicionales que demostraron la presencia de la cultura regional.

El Coro de la Escuela Primaria Bilingüe Fray Matías de Córdova y Ordóñez conmovió a los asistentes al interpretar el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas en lengua tseltal.

Se presentaron ensambles de gran relevancia como “Ajkabalna’” y el grupo “Bats’il K’in Maortometik”, además de la destacada participación de la Academia Tseltal-Ch’ol de la Unich Yajalón, bajo la mirada del rector Javier López Sánchez.

Las Casas de Cultura de Petalcingo (Tila), Sabanilla, Chilón, Ocosingo, Tumbalá y Salto de Agua compartieron danzas como el “Ritual Maya Tzibaca” y la “Danza del Tigre”.

El encuentro reafirma el compromiso de las autoridades y las comunidades por fortalecer el tejido social a través de las raíces vivas de la región.

El acto fue inaugurado por Juan Alberto Utrilla López, presidente municipal de Yajalón, quien dio la bienvenida a los municipios vecinos.