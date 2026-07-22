Realizan primer festival de aves tuxtlecas

Durante tres días de actividad, el ZooMAT fue sede del primer Festival de Aves Tuxtlecas, donde se promovió la infraestructura verde como clave para recuperar la biodiversidad urbana, además de celebrar la pasión por la conservación.

Este evento, que reunió a participantes de diversas edades y perfiles, tuvo como eje central el cuestionamiento sobre qué hacer para atraer nuevamente a las aves que alguna vez estuvieron presentes en nuestra ciudad.

A lo largo de las tres jornadas, los asistentes conocieron propuestas concretas para revertir la disminución de especies en el entorno urbano.

Propuestas

La apuesta principal fue dar a conocer que la infraestructura verde y azul, como techos verdes, jardines polinizadores, captación pluvial y áreas con vegetación nativa, no solo ofrecen un hábitat potencial para la fauna, sino que también aporta beneficios climáticos y ambientales.

Entre estos se mencionaron la regulación de la temperatura, captación y retención de agua, producción de oxígeno y la función como sumideros de carbono.

Un dato relevante que se destacó durante el festival es que Tuxtla Gutiérrez es el primer municipio de Chiapas que incluye, como complemento de su reglamento de construcción, disposiciones sobre infraestructura verde.

Llamado

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para conocer esta herramienta y exigir su implementación efectiva en los nuevos desarrollos urbanos.

Durante el cierre del festival, se llevó a cabo la premiación del Concurso de Digiscoping, junto con actividades finales y las pajareadas simultáneas realizadas en el marco del Conteo de Aves Urbanas de Conabio.

Estas actividades permitieron a los participantes poner en práctica lo aprendido y contribuir con datos reales para el monitoreo de las aves en la región.

Esta jornada contó con la participación de agrupaciones como Heliomaster A.C., Grupo Cardellina y Ara macao. COA, quienes hicieron posible este espacio de encuentro.