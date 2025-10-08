Realizan primer foro Encuentro Fitosanitario

Tapachula es sede del primer foro denominado Encuentro Fitosanitario con participación de campesinos, estudiantes, fabricantes de agroquímicos e instituciones de los tres órdenes de gobierno inmersos en el tema del medio ambiente: el objetivo es capacitar a productores sobre el uso adecuado y responsable de los insumos utilizados en actividades agrícolas para cuidar la tierra, el medio ambiente y la salud de las personas.

En entrevista, la directora ejecutiva de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos, Irza Irving Ariza hizo énfasis en la necesidad de capacitar directamente a productores sobre el uso responsable de los insumos: pesticidas y herbicidas, abonos orgánicos, entre otros para cuidar del polinizador, de cómo identificar insumos ilegales que incumplen con las normas y con ello qué productos se puede usar en México regulados por autoridades como Cofepris y Senasica.

También se abordó el tema de los productos ilegales que pasan de contrabando y de los que se comercializan en el mercado negro que no tienen registro y que por lo tanto no pasaron los estudios exhaustivos para su autorización.

Afinó que los productos ilegales al incumplir con normas se corre el riesgo de que sean dañinos para el campo y la salud de los consumidores; por ello es importante que haya conciencia de esto, además de que también los insumos certificados deben ser aplicados correctamente, ya que, como cualquier medicamento hay dosis específicas, formas de aplicarlo, tiempos y una serie de indicaciones fundamentales para cuidar la salud de las personas y el medio ambiente.

Por su parte la diputada local por Tapachula y municipios fronterizos con Guatemala, Katy Aguiar, reconoció la importancia de este tipo de eventos en los que invitan a las instituciones y autoridades, pero sobre todo que se dote al campesino y al estudiante de herramientas para la productividad con el cuidado de los estándares establecidos.