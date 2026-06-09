Realizan primer foro estatal de estadística

La Subsecretaría de Planeación Educativa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizaron el Primer Foro Estatal de Estadística, Planeación y Evaluación Educativa “Planear para Transformar”, con el objetivo de promover el uso de datos y evidencia en la toma de decisiones, mejorar las políticas públicas y atender problemáticas prioritarias como el analfabetismo.

El encuentro reunió a autoridades estatales, especialistas, investigadores, rectores de instituciones de educación superior y servidores públicos vinculados a la generación y análisis de información estratégica.

Durante el evento, el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales, destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer las capacidades técnicas del personal educativo en materia de estadística y procesamiento de datos, luego de identificar áreas de oportunidad dentro de la dependencia.

Explicó que este foro representa el inicio de una serie de acciones encaminadas a mejorar el manejo de la información, incluyendo capacitaciones y nuevos espacios de intercambio de conocimientos, con el fin de que las decisiones institucionales estén sustentadas en evidencia.

“Necesitamos contar con datos certeros y compartidos que permitan tomar mejores decisiones”, señaló.

Decisiones basadas en evidencia

Uno de los mayores desafíos en materia de planeación y evaluación educativa, dijo, es disponer de información completa, confiable y actualizada que permita identificar problemáticas y definir estrategias efectivas.

Indicó que las conclusiones derivadas del foro servirán para establecer un diagnóstico sobre las condiciones actuales del sistema educativo y definir rutas de trabajo que posteriormente serán presentadas al secretario de Educación para la toma de decisiones.

Asimismo, subrayó la importancia de instituciones como el Inegi para la construcción de políticas públicas sólidas, al proporcionar información estadística confiable que permite diagnosticar necesidades, diseñar programas, implementarlos y evaluar sus resultados.

Como ejemplo mencionó la estrategia Chiapas Puede, la cual, dijo, fue desarrollada siguiendo todas las etapas del proceso de planeación pública, desde el diagnóstico hasta la evaluación de resultados.

Por su parte, el director regional Sur del Inegi, César Joaquín Zambrano, resaltó que los datos estadísticos permiten identificar con precisión dónde se presentan fenómenos específicos y cómo se distribuyen en el territorio, facilitando que las autoridades enfoquen sus acciones en las zonas que más lo requieren.

En el caso del analfabetismo, explicó que las estadísticas muestran que el fenómeno no se presenta de manera homogénea en Chiapas, por lo que la información puede ser utilizada para focalizar esfuerzos en municipios y sectores de población con mayores rezagos.

“El Inegi pone la información a disposición; corresponde a los tomadores de decisiones analizarla, jerarquizar prioridades y convertir esos datos en políticas públicas”, expresó.