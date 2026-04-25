Realizan primera edición de Rehileete

En los espacios del Centro de Desarrollo de Capacidades Creativas El Rastro, en San Cristóbal de Las Casas, se realizó este viernes la primera edición de Rehileete: Feria de la Lectura Infantil y Juvenil; encuentro ciudadano y comunitario que se desarrolló en el marco del Día Mundial del Libro.

Rehileete, constituyó el encuentro de las escuelas participantes en el proyecto palabras que tejen, con quienes ha colaborado mediante propuestas pedagógicas durante el presente ciclo escolar, y sintetiza el trabajo conjunto de asesoras, docentes, escuelas, madres y padres de familia, así como de niñas, niños y adolescentes.

Rehileete fue un espacio donde la lectura se vivió como una experiencia colectiva, poniendo en el centro lo que ocurre en los procesos educativos: la participación, la exploración, el juego y la construcción compartida de sentido.

Actividades

Durante la jornada se desarrollaron de manera simultánea: foros de narración, lectura y expresión artística; talleres de ciencia, escritura, matemáticas y creatividad; actividades de astronomía y observación solar; espacios de mediación lectora; encuentros entre docentes, así como experiencias de arte, naturaleza y comunidad, por citar solo algunas de las actividades desarrolladas.

Esta actividad fue impulsada por Cien Letras A.C., organización que acompaña procesos educativos en escuelas desde la lectura, la escritura y la ciencia.

Entre sus objetivos está la de promover la lectura como herramienta de ciudadanía construida en comunidad, desde la alfabetización inicial hasta la lectura crítica.

Contó con la participación del Centro Cultural El Carmen, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), la Secretaría de Educación (SE), la escuela Normal Larráinzar y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, (Celali), así como con el invaluable apoyo del Centro de Desarrollo de Capacidades Creativas El Rastro, sede del encuentro.