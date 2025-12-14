Realizan primera edición del Croquetón en la capital

En el Centro Cultural Jaime Sabines, este 14 de diciembre de ocho de la mañana a ocho de la noche se realizará la primera edición del Croquetón Tuxtla Gutiérrez. “Ayudar a quienes no tienen voz es un acto de amor y ciudadanía”, expresó Celeste Coello Armas, organizadora de esta actividad que se realiza en San Cristóbal de Las Casas y ahora en la capital del Estado.

Dio a conocer que el Centro Cultural Jaime Sabines abrirá sus puertas a emprendedores y rescatistas que, con su trabajo, sostienen refugios y cambian vidas.

En esta jornada se recolectarán croquetas, alimento húmedo y artículos de limpieza para apoyar al “Refugio Villa Feliz”.

También estará presente Operación Conejo, recibiendo tapitas plásticas en apoyo a niñas y niños con cáncer.

“Chucho Móvil” aplicará vacunas antirrábicas, y un set fotográfico permitirá a las familias llevarse un recuerdo lleno de amor.

A las cuatro de la tarde será el duelo de bandas de rock con la participación de los grupos: “Sundays”, “Los no muertos”, “Villa viciosa” y “Los ingeniosos”.

Finalmente, la participación de Carla María Grajales Zenteno quien compartirá su ponencia “Visión y voz del MVZ rescatista”.