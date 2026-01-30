Realizan primera Feria del Empleo 2026

Con la participación de más de 35 empresas y una oferta aproximada de 400 vacantes, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó la primera Feria del Empleo 2026 en la explanada del parque Central, una estrategia que busca atender la alta demanda laboral y promover empleos formales con seguridad social.

La secretaria de Economía del municipio, Zaynia Andrea Gil, destacó que esta feria marca el inicio de una estrategia permanente para acercar opciones de empleo formal a las y los tuxtlecos.

“Estamos muy contentos de invitar a la ciudadanía a esta primera edición de la Feria del Empleo 2026, organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla a través de la Secretaría de Economía”, señaló.

Durante la jornada, empresas como Coca-Cola Femsa, Total Play, así como integrantes de la Canaco y la Canirac, ofrecieron vacantes en áreas como auxiliares administrativos, ventas, mostrador y agentes comerciales.

Además, participaron programas federales como Jóvenes Construyendo el Futuro, ampliando el abanico de oportunidades para distintos sectores de la población.

La funcionaria reconoció que existe una alta demanda de empleo en la capital chiapaneca, por lo que el municipio ha decidido reforzar estas acciones de manera constante.

“Hay empleos para todas las edades y por eso estaremos realizando un Día del Empleo cada mes en diferentes colonias de la ciudad. El año pasado llevamos las ofertas de manera itinerante y este año vamos a fortalecer ese esquema”, explicó.

Subrayó que uno de los principales objetivos es promover plazas que cuenten con seguridad social y condiciones laborales formales.

En ese sentido, aseguró que la Secretaría de Economía dará seguimiento a las vacantes ofertadas para que no se queden solo en una primera entrevista, sino que se traduzcan en contrataciones reales.

Para garantizar la efectividad de estas acciones, el Ayuntamiento mantiene una base de datos de vacantes y perfiles, para así trabajar de manera directa con los responsables de recursos humanos de las empresas participantes.

“Nos sentamos con cada empresa para conocer qué perfiles necesitan y ayudar a encontrarlos entre la ciudadanía, además de recibir currículums a través de la Dirección de Atención Ciudadana y difundir las vacantes en redes sociales”, detalló.