Realizan primera jornada académica 2026

En congruencia con la visión transformadora que impulsa el Gobierno del Estado, orientada a consolidar una educación de calidad, humanista e innovadora, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la 1ª Jornada Académica 2026, bajo el lema “Academias Cecytech: El futuro de la excelencia empieza aquí”.

Este importante encuentro académico tuvo como objetivo promover el diálogo pedagógico, la actualización profesional docente y la reflexión sobre la trascendencia de la labor educativa en la formación de las y los jóvenes chiapanecos.

Compromiso institucional

En representación del secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, Gilberto de los Santos Cruz, subsecretario de Educación estatal, asistió al acto inaugural de estas actividades, donde reiteró el compromiso institucional de fortalecer las capacidades del magisterio mediante herramientas innovadoras que contribuyan a elevar la calidad educativa en el nivel Medio Superior.

Como parte medular de las actividades, se realizó la conferencia virtual “Introducción a la Inteligencia Artificial (Gemini) como herramienta de apoyo docente”, impartido por la Unidad de Informática del Cecytech, con el objetivo de implementar estrategias para la mejora en el desarrollo de los docentes y acercarlos a las nuevas herramientas de IA en la generación de planes y programas de estudio.

Curso-taller

En este curso-taller se proporcionaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) al personal administrativo y docente del Cecytech, para facilitar el conocimiento a los estudiantes y adquirir la parte humanista dentro de la tecnología, siendo el tema principal despertarles la curiosidad para que ellos mismos se acerquen a las herramientas digitales y las puedan manipular para lo que necesitan.

Gemini es un modelo de Inteligencia Artificial (IA) generativa, avanzada y capaz, diseñado como multimodal, esto significa que puede comprender, operar y combinar simultáneamente diferentes tipos de información, incluyendo texto, imágenes, audio, video y código de programación, el cual funciona como un asistente personal inteligente en beneficio del desarrollo de su labor docente.

Ponencia

Asimismo, se desarrolló la ponencia magistral “La experiencia de los cuerpos académicos en la Unam”, impartida por Héctor Zamitiz Gámboa, exsecretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como el taller “Elaboración de reactivos de evaluación para estudiantes del nivel Medio Superior”, a cargo del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas (IEPPDCH).

Estas actividades buscan fortalecer la integridad académica, elevar la calidad de los procesos de evaluación y transformar los ambientes escolares del Cecytech mediante la participación de la comunidad docente, enfrentando con responsabilidad los retos actuales de la educación.

Sedes

Las sedes de esta jornada académica, que se desarrolla del 11 al 13 de febrero, son: Zona Metropolitana, el CECyT 01 San Fernando; Zona Altos Tsotsil–Tseltal, el CECyT 20 San Cristóbal; Zona Norte, el CECyT 04 Jitotol; Zona Soconusco–Sierra, el CECyT 03 Villa Comaltitlán y en la Zona Maya, el CECyT 19 Palenque.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso con la formación continua del magisterio y la consolidación de una educación pertinente, inclusiva y acorde a los desafíos del siglo XXI.