Realizan primera toracoscopia médica

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, incorporó a su cartera de servicios la realización de toracoscopia médica, un procedimiento neumológico de mínima invasión y alta complejidad que fortalece la capacidad resolutiva de la unidad y acerca atención especializada a la población derechohabiente del estado.

La primera toracoscopia médica en la unidad se realizó a un paciente originario de Frontera Comalapa que presentaba derrame pleural, padecimiento caracterizado por la acumulación anormal de líquido entre los pulmones y la pared torácica, condición que puede afectar de manera importante la función respiratoria.

Procedimiento

Durante el procedimiento, los especialistas lograron drenar el líquido acumulado y obtener muestras de tejido y líquido pleural para estudios diagnósticos, lo que permitirá establecer con mayor precisión el origen de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado para el paciente.

El médico neumólogo Germán Gómez Guzmán, explicó que la toracoscopia médica es una herramienta diagnóstica y terapéutica que permite observar directamente la cavidad pleural mediante una técnica de mínima invasión, reduciendo riesgos y favoreciendo una recuperación más rápida para las y los pacientes.

“Este procedimiento nos permite identificar con mayor precisión diversas enfermedades pleurales, obtener biopsias dirigidas y realizar intervenciones terapéuticas en un mismo acto médico. Su incorporación representa un avance importante para la atención especializada que brindamos en el hospital”, señaló.

Por su parte, el médico neumólogo Miguel Ángel Bacilio destacó que la puesta en marcha de este servicio amplía las opciones de atención para la población derechohabiente y fortalece la capacidad de resolución del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”.

“Anteriormente, pacientes con este tipo de padecimientos requerían ser referidos a hospitales de mayor capacidad resolutiva para recibir este procedimiento. Hoy contamos con el personal capacitado, el equipamiento y los insumos necesarios para realizarlo en nuestra unidad, lo que se traduce en una atención más cercana y oportuna”, afirmó.