Realizan procesión para anunciar fiesta patronal

Católicos de las distintas comunidades de Teopisca realizaron este lunes una procesión en la cabecera municipal, como anuncio de las actividades religiosas en honor a san Agustín Obispo, cuyo día principal es el 28 de agosto. Declararon estar en contra de la venta de alcohol en las fiestas patronales.

Los participantes pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, caminaron con flores, y banderas de su comunidades. Durante el trayecto interpretaron música autóctona y cantos religiosos.

A la magna procesión se unieron católicos de municipios como Aguacatenango y Amatenango del Valle, además de otras comunidades circunvecinas.

Con vivas a san Agustín y gritos como ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Teopisca!, los participantes de la procesión anunciaron la fiesta en honor al santo patrono, para pedirle a la imagen milagrosa que bendiga al municipio y a su gente, que cuide de sus habitantes para que la fiesta transcurra en paz.

Tradición

La procesión es una bella tradición de Teopisca organizada por la parroquia de San Agustín, hombres se coordinan para llevar a hombros la imagen original, mientras que las mujeres llevan una imagen menor.

La caminata concluyó en el templo de San Agustín donde se realizó una homilía. Ahí se hizo una llamado a la población a “evitar el consumo de alcohol ya que daña y destruye a las familias”.

En el marco de esta celebración dieron lectura al comunicado del Pueblo Creyente de las cinco Parroquias de la Zona Sur de la Diócesis De San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que incluye este municipio, “en contra de la venta de alcohol en las fiestas patronales”.

Dicho comunicado exhorta a “todas y todos los que están dando un servicio en la Iglesia, Casa de Dios y en el Pueblo, a las autoridades civiles comunales y ejidales, a los encargados de festejos, a las juntas de las fiestas patronales, para que cuiden, de las buenas costumbres, y tradiciones que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas”.