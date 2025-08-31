Realizan procuración de córneas en la entidad

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez concretó la segunda procuración de córneas en lo que va del 2025, luego del fallecimiento de un hombre de 69 años, a causa de un infarto agudo al miocardio. Esta acción fue realizada mediante la autorización de la familia del occiso.

Altruismo

La decisión de los hijos del paciente permitió que sus córneas fueran procuradas y trasladadas al Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, donde serán destinadas a personas en lista de espera para recuperar la vista, conforme a los protocolos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El coordinador hospitalario de Donación y Trasplantes del HGZ No. 2, Ernesto Arturo Yáñez Cruz, recordó que donar órganos y tejidos es un acto de amor que puede transformar vidas.

“Dialogar en familia sobre la voluntad de donar es fundamental, porque esa decisión puede significar la diferencia para quienes esperan una nueva oportunidad”, expresó.

En el caso de las córneas, el trasplante representa la posibilidad de que pacientes con ceguera corneal, derivada de traumatismos o enfermedades degenerativas, recuperen la visión y mejoren su calidad de vida.

Cultura de la donación

Con esta segunda procuración del año, el IMSS Chiapas subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la donación en la entidad, donde aún persisten mitos y desconocimiento en torno a este tema.

Final

, hizo un llamado a quienes deseen registrarse como donadores voluntarios, destacando que pueden hacerlo a través de la página del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) o en el portal del IMSS, para solicitar la información.