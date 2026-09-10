Realizan producción agrícola in vitro

Un grupo de investigadores en Huehuetán impulsa protocolos de micropropagación y cultivo in vitro de tejidos vegetales de caña de azúcar, banano, café, cacao y rambután, para regenerar plantas completamente libres de enfermedades.

Esta metodología acelera la producción masiva de cultivos élite y asegura la preservación de genotipos de alto valor agronómico frente al riesgo de plagas o la pérdida de variabilidad genética.

Y es que el cambio climático, la proliferación de plagas y la escasez de material vegetal sano han afectado al campo local; por ello, alumnos e investigadores en Huehuetán impulsan la biotecnología como una herramienta estratégica para garantizar la productividad y la conservación de la biodiversidad en el campo.

Desarrollo

Desde el Laboratorio de Biotecnología de la unidad académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Unach desarrollan los protocolos.

La iniciativa científica es liderada por Mayra Martínez Solís, directora de la facultad, en conjunto con el doctor Juan Francisco Aguirre Medina; la maestra Ana Laura Gálvez López y Carlos Escobar España, secretario académico.

Este equipo multidisciplinario diseña técnicas especializadas de regeneración a partir de pequeñas porciones de tejido —como ápices, yemas o segmentos de tallo— para optimizar cada etapa del desarrollo vegetal, desde el establecimiento en medios estériles nutridos hasta su enraizamiento y aclimatación final.

Las investigaciones se enfocan en especies de alto valor socioeconómico e industrial para la entidad.

Otras acciones

Asimismo, el proyecto abarca acciones de conservación de la biodiversidad regional mediante la propagación de orquídeas endémicas y diversas especies forestales tropicales.

Además, la fortaleza del proyecto radica en la integración activa de las y los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo, quienes participan mediante estancias de investigación, servicio social y desarrollo de tesis en el manejo de bioseguridad, preparación de medios de cultivo y evaluación de la sanidad vegetal.

La formación de nuevos cuadros profesionales capacitados en herramientas de vanguardia asegura respuestas de base científica para el sector agroalimentario del estado. De esta manera, el cultivo in vitro posiciona a la región del Soconusco a la vanguardia de la innovación, ofreciendo alternativas técnicas eficientes frente al desabasto de semillas y plántulas sanas.