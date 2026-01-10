Realizan promoción vertical; entregan 94 plazas docentes

La Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano, llevó a cabo el Proceso de Promoción Vertical 2025–2026, mediante el cual se asignaron 94 plazas, además de 202 plazas correspondientes al proceso de admisión, como parte del compromiso institucional de fortalecer la carrera profesional de las maestras y los maestros en Chiapas como una prioridad del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

El evento, organizado por la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Chiapas (Cosicamm), realizó la entrega de 202 plazas distribuidas en los niveles de educación Preescolar Indígena (60) y educación Primaria Indígena (142), garantizando procesos claros, equitativos y con apego a la normatividad vigente.

Plazas

De manera paralela, dentro del Proceso de Promoción Vertical 2025–2026, se asignaron 94 plazas en los siguientes cargos: directora de Educación Preescolar (6), directora de Educación Preescolar Indígena (4), inspector de Educación Preescolar Indígena (1), director de Educación Primaria (65), inspector de Educación Primaria (5), director de Educación Primaria Indígena (3) y director de Educación Especial (1).

Cabe destacar que esta entrega se suma a las plazas asignadas durante la presente semana, distribuidas de la siguiente manera: Primaria General (183), Educación Básica para Adultos (1), Educación Especial (21), Educación Especial en Psicología Educativa (2), Educación Física (33), Educación Preescolar (68), Educación Secundaria Técnica (5) y Educación Secundaria (22).

Avance

Desde la visión del secretario de Educación, Roger Mandujano, estos procesos representan un avance sustantivo hacia una gestión educativa basada en el mérito, la transparencia y el reconocimiento al trabajo docente, fortaleciendo la estructura directiva y de supervisión en los distintos niveles educativos del estado.

El titular de Educación ha reiterado que dignificar la carrera magisterial es una prioridad estratégica para consolidar una educación con justicia laboral, certeza profesional y mejores condiciones para la transformación de las comunidades escolares, en concordancia con el proyecto educativo que impulsa el gobierno estatal.

El evento contó con la participación de José Alfredo Ramírez, subsecretario de Educación Federalizada; Roberto Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa; así como representantes de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Chiapas.

Presentes

Asimismo, estuvieron presentes Adier Nolasco Marina, director de Educación Elemental; Noé Ramírez Chávez, director de Educación Primaria; Marco Antonio Morales Vázquez, director de Educación Indígena; Carlos Antonio Blass López, director de Educación Secundaria y Superior; y Jorge Octavio Zavala Peña, director de Servicios Regionales.