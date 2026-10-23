Realizan quinto encuentro de investigación

Con un total de 14 ponencias a cargo de especialistas de instituciones nacionales e internacionales, se realizó el quinto Encuentro Internacional de Investigación en Óptica, Optoelectrónica, Optomecatrónica y Fotónica (EIO-F 2026), organizado por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

La directora del Instituto, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, resaltó la importancia de promover actividades académicas que acerquen a las y los estudiantes al estudio científico, fortalezcan sus competencias profesionales y fomenten el desarrollo de soluciones innovadoras.

Reafirmó el compromiso con la formación integral, la generación de conocimiento y la consolidación de una comunidad académica vinculada con los avances científicos y tecnológicos.

Temas

Se compartieron investigaciones relacionadas con sensores de fibra óptica, Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la óptica, tecnologías cuánticas, fotónica, nanosensores, análisis de señales cerebrales, metrología y nuevas aplicaciones tecnológicas.

Las ponencias abordaron temas como la evaluación óptica de lentes asféricas fabricadas mediante manufactura aditiva, las aplicaciones de la IA en óptica y el análisis de señales cerebrales, las tecnologías plasmónicas cuánticas, los puntos cuánticos de grafeno sostenibles.

Asimismo, se presentaron investigaciones sobre el análisis de células cancerígenas mediante imágenes, el desarrollo de neuronas fotónicas fractales para la inteligencia artificial física y la metrología aplicada a la industria de semiconductores en América Latina.