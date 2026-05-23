Realizan recorrido de vigilancia en humedales

Autoridades en sus tres órdenes de gobierno realizan recorridos de vigilancia y supervisión en las zonas de humedales en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de preservar y prevenir afectaciones ambientales.

Lo anterior en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y ecología municipal, entre otras dependencias.

Entre las acciones más recientes destaca la remoción de un relleno realizado de manera irregular dentro de un humedal, buscando garantizar la recuperación de este importante ecosistema.

Asimismo, realizaron operativos para verificar permisos, licencias de funcionamiento y posibles daños ambientales.

Derivado de estas inspecciones, las autoridades dan seguimiento a diversas irregularidades y han iniciado las denuncias ante la Fiscalía correspondiente.

También se realizó un acompañamiento a la Profepa en un espacio donde se detectó el uso indebido de áreas de humedal.