Realizan recorrido para consolidar centro ecoturístico

Con el compromiso de contribuir en el fortalecimiento de las y los futuros profesionistas, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, que encabeza Rogelio Tamayo Carboney, y participantes del Tercer concurso para la Consolidación del Centro Ecoturístico “El Vertedor” en Las Rosas, realizaron un recorrido en sitio.

En entrevista, la vicepresidenta del Sector Turismo del Comité Directivo de la CMIC Chiapas, Ana Karen Mendoza Ovando, destacó que un total de 12 equipos integrados por 48 estudiantes de universidades de Chiapas y Mérida, se registraron para participar en este proyecto, a quienes reconoció por su entusiasmo y ser parte de esta importante actividad que traerá muchos beneficios para la población de la localidad.

Por su parte, la coordinadora de Turismo de este organismo empresarial, Paulina Vega Orantes, destacó que estas acciones se realizan en colaboración con la Coordinación General Ejecutiva de Turismo del Estado, que encabeza Segundo Guillén Gordillo y el Ayuntamiento de Las Rosas, que preside Jesús Antonio Orantes Noriega.

Durante la visita los participantes realizaron un análisis inicial del terreno para determinar la viabilidad, orientación solar, vistas, accesos, una etapa crucial en todo proyecto, que ayuda a la concepción del mismo.