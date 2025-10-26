Realizan recorridos preventivos en la capital

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva y el área de Supervisión y Control de Servicios Especiales, en coordinación con la Policía Municipal, llevó a cabo recorridos pie tierra en las colonias San Cayetano, San Isidro y San Pedro Progresivo del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

El recorrido fue convocado por el Comité Vecinal de las colonias mencionadas, atendiendo una invitación realizada por el secretario de Seguridad Pública Municipal, David Hernández Pérez, con el propósito de que los vecinos expusieran sus principales necesidades en materia de seguridad y convivencia ciudadana, para mantener cercanía con la población.

Fortalecer la confianza ciudadana

En este encuentro se exhortó a los ciudadanos a realizar sus denuncias correspondientes de manera anónima al número 089 y usar correctamente los números de emergencia 911.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso con esta Nueva ERA de mantener un contacto directo con la ciudadanía, fortalecer los lazos de confianza y promover la participación comunitaria para el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado de Chiapas.