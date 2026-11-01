Realizan registros de credencial universal en el panteón

Para el registro de los servicios universales en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se instaló una mesa donde de manera gratuita se ofrece este proceso para obtener la Credencial Universal de Salud.

Con esto, las autoridades buscan aprovechar la afluencia por el Día de Muertos para ofrecer la atención a personas de 65 años o más o con alguna discapacidad.

El personal invitó a la población a sumarse al módulo para que le realicen este importante registro: los requisitos son credencial oficial con CURP, INE, Pasaporte, comprobante de domicilio y un número de teléfono.

Estos módulos están ubicados en el Panteón Municipal, como lo están en diversos parques y espacios públicos de todo Chiapas.

Este registro permitirá que en el 2027 las personas puedan acceder a todos los servicios de salud independiente de su derechohabiencia; este es un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.