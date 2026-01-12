Realizan reunión para fortalecer zona fronteriza

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la zona fronteriza entre la región Norte de Chiapas y la región Sur del estado de Tabasco, se llevó a cabo la Segunda Reunión Interinstitucional de Seguridad Pública, en el municipio de Reforma, Chiapas.

El encuentro, al que asistió el fiscal de Distrito Norte, Rodolfo Alberto Ruiz Antonio, contó con la participación de autoridades estatales y federales, y se abordaron temas como la coordinación y cooperación interestatal en materia de seguridad en la zona fronteriza, la prevención y control de delitos, la gestión de crisis y respuesta a emergencias, el análisis e inteligencia interinstitucional, así como la aplicación del Decálogo Humanista para la Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Análisis

Asimismo, se presentaron proyecciones y un análisis de la incidencia delictiva correspondiente al Distrito Norte durante el año 2025, se realizó la difusión del Decálogo Humanista y de la campaña “Mujer, ¡Alza tu voz!”; además de un análisis de las zonas consideradas como focos rojos, con el propósito de concientizar a las autoridades municipales y reforzar las estrategias de seguridad en puntos estratégicos de la franja limítrofe.

Acuerdos

Al término de la reunión se establecieron diversos acuerdos, entre los que destacan la coordinación entre siete municipios de Chiapas y seis de Tabasco, la implementación de recorridos preventivos y disuasivos con participación de corporaciones de ambos estados, el reforzamiento de la seguridad en los accesos fronterizos, la optimización de los procesos operativos y la aplicación de estrategias específicas para la prevención del delito y la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se acordó dar continuidad a las mesas de trabajo interinstitucionales para evaluar los resultados de las acciones implementadas y, en su caso, generar nuevas estrategias que permitan disminuir los índices delictivos en la región fronteriza. Las autoridades participantes expresaron su satisfacción por los resultados del encuentro y reconocieron el compromiso y liderazgo institucional en favor de la paz y la seguridad en ambos estados.