Realizan rodada Ruteando por la Seguridad

Este domingo se realizó con éxito en San Cristóbal de Las Casas, la Rodada Motociclista “Ruteando Chiapas por la Seguridad”, con la participación de autoridades federales, estatales, municipales y ciudadanos.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, subrayó el compromiso del Estado de Chiapas con la pacificación y la protección de las familias, destacando los operativos coordinados que hoy permiten recorrer rutas antes consideradas de riesgo.

En su intervención reconoció el respaldo de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y las instituciones deportivas, afirmando que la colaboración entre gobierno y ciudadanía es clave para mantener un entorno seguro y accesible para todas y todos.

Por su parte, la directora General del Instituto del Deporte en Chiapas, Bárbara Altúzar Galindo, señaló que esta rodada reafirma el trabajo conjunto orientado a fortalecer la paz y la convivencia en el estado.

Chiapas vive una etapa de estabilidad

Destacó que, gracias al liderazgo estatal y al compromiso de los clubes de motociclismo, hoy Chiapas vive una nueva etapa de estabilidad, donde la participación ciudadana y las actividades deportivas se convierten en herramientas esenciales para la prevención y el tejido social.

En representación de la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, el síndico Jorge Alejandro Ruiz Hernández, destacó que la iniciativa “Ruteando Chiapas por la Seguridad” es una muestra del trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil para construir rutas y comunidades más seguras.