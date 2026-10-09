Realizan Segunda Feria de la Prevención

Con la participación de autoridades en sus tres órdenes de gobierno, se realizó este jueves en San Cristóbal de Las Casas la Segunda Feria de la Prevención.

Las actividades se efectuaron en el parque del centro de esta ciudad. “El evento estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes para que conozcan sus derechos, aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan que no están solos”.

Una gran herramienta

En el acto se informó que la “prevención es nuestra mejor herramienta. Por eso seguiremos generando espacios donde nuestras niñas, niños y jóvenes puedan preguntar, aprender y levantar la voz ante cualquier situación de violencia”.

Las autoridades que asistieron reafirmaron su compromiso de “trabajar de la mano con las instituciones, docentes y familias para construir un San Cristóbal de paz, seguro y libre de violencia”.

Participaron instituciones de los tres órdenes de gobierno con módulos informativos y actividades de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional, Escudo Pakal, Fiscalía de Distrito, Tránsito Municipal, entre otras dependencias.