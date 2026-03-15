Realizan segunda jornada de limpieza de playas

Con el objetivo de reducir riesgos por contaminación y garantizar espacios dignos para el turismo, la Secretaría de Protección Civil (PC) del Gobierno de Chiapas llevó a cabo la segunda jornada del programa estatal Marea Preventiva.

Desde el centro turístico Boca del Cielo, en el municipio de Tonalá, el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero; y el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, dieron el banderazo de salida a esta iniciativa que busca salvaguardar la salud pública y el equilibrio ecológico de la entidad.

En un trabajo conjunto, la jornada se extendió simultáneamente a los municipios de Arriaga, Pijijiapan, Tapachula y Suchiate. En estas acciones destacó la participación activa de Comités Humanistas de PC, prestadores de servicios turísticos y representantes del sector público y privado.

“Siguiendo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez, trabajamos en estrecha coordinación para que, en este próximo período vacacional, las familias chiapanecas y visitantes disfruten de playas limpias, seguras y con una cultura de prevención fortalecida”, puntualizó el titular de Protección Civil (PC).

El programa estatal Marea Preventiva no solo se enfoca en la recolección de residuos sólidos, sino en una estrategia integral para fortalecer la seguridad de las personas y promover la conservación de los ecosistemas costeros de Chiapas.

Compromiso

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas reafirma su compromiso con la prevención y el desarrollo sustentable, preparando el escenario para una Semana Santa 2026 con saldo blanco y entornos saludables.