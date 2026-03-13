Realizan semana conmemorativa del Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una jornada de actividades culturales y de sensibilización.

Durante una semana, unidades médicas y administrativas se convirtieron en espacios de reflexión y diálogo para promover entornos libres de violencia, más incluyentes y con servicios con perspectiva de género.

Bajo la visión del director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, el instituto impulsa la participación de las mujeres en todos los ámbitos institucionales. Esta visión se refleja en acciones que fortalecen la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del papel de las mujeres dentro de la seguridad social.

Actividades

Como parte de la semana conmemorativa, se realizaron actividades que combinaron la reflexión con la identidad regional, entre ellas una charla magistral sobre los derechos de las mujeres y el marco legal vigente, así como un encuentro deportivo que promovió la convivencia y la participación entre las asistentes.

La titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Ana Lourdes Balboa Ordóñez, destacó que la salud física y el empoderamiento de las mujeres son una prioridad para el instituto, y resaltó la participación de los Centros de Seguridad Social (CSS) en actividades deportivas y de activación física, así como en iniciativas como el Mundial Social IMSS 2026.

Objetivo

Por su parte, el titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza, Alberto Zamora Díaz, señaló que el objetivo de estas actividades es reforzar la cultura de respeto hacia las niñas y las mujeres, así como difundir información sobre los protocolos y leyes que protegen su integridad.

Indicó que el compromiso del titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, es permanente para fortalecer entornos seguros y promover una atención con perspectiva de género, basada en el respeto, la dignidad y el trato humano.

Con estas acciones, el IMSS en el estado refrenda su compromiso de promover entornos de respeto, igualdad y libres de violencia, así como de impulsar una cultura institucional con perspectiva de género.