Realizan Semana de Salud contra el Cáncer de Mama

En el marco del mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, inició en San Cristóbal de Las Casas la Semana de Salud en Lucha contra este padecimiento a través de una jornada dedicada a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Inicio de actividades

Durante el arranque de las actividades se anunció que más de 250 mujeres serán beneficiadas con mastografías totalmente gratuitas, además de recibir orientación médica y pláticas informativas sobre la importancia de la autoexploración y la detección temprana.

Las mastografías gratuitas se están realizando del seis al 17 de octubre, en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en el parque de Feria, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Requisitos

Las mujeres interesadas deberán presentar copia de su CURP y credencial de elector (INE). Se recomienda no aplicar desodorante, cremas o talcos el día del estudio y acudir con la piel limpia para obtener resultados más precisos.

Estas acciones, se informó, buscan fomentar una cultura de prevención y cuidado integral de la salud, especialmente entre las mujeres en situación de vulnerabilidad.

A la ceremonia de inauguración realizada la mañana de este lunes asistieron la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Bertha Guadalupe Diestel Alfaro, José Benedicto Flores Rizo en representación de la Jurisdicción Sanitaria número II, entre otras autoridades de salud.