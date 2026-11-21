La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través del Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales (CISCyC), llevó a cabo el seminario de ecología y manejo costero, correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre 2026, en el auditorio Víctor Manuel Pimentel González de la Facultad de Negocios.

El coordinador del CISCyC, Pedro Martín Negrete Moreno, dijo que durante estos dos días de actividades se presentaron 24 proyectos de investigación de tesis, así como la presentación de carteles de investigación y conferencias magistrales, por ello, agradeció la presencia de los especialistas que compartieron sus experiencias, así como a los estudiantes y docentes de esta unidad académica y del Cetmar 24 de Puerto Madero.

“Los proyectos de investigación que realizan los estudiantes son herramientas que fortalecen su formación profesional, pues es el resultado de meses de trabajo, también felicito a los profesores que apoyan y dirigen el trabajo de los jóvenes”, expresó.

Espacio de reflexión

Por su parte, Juan Enrique Quintana Adriano, quien asistió en representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que este encuentro fue un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos.

Comentó que los ecosistemas enfrentan desafíos derivado de las actividades humanas, la contaminación, el cambio climático, “ante esta realidad la investigación científica adquiere un papel fundamental para comprender los procesos ecológicos, identificar los problemas y generar alternativas de manejo y conservación”.