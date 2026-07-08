Realizan sesión del Consejo Regulador Marca Chiapas

San Cristóbal de Las Casas fue sede de la octogésima quinta sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, para elevar el valor y reconocimiento de la producción chiapaneca.

Las actividades se realizaron en el Centro de Textiles del Mundo Maya, el cual estuvo marcada por la entrega de reconocimientos, la firma de convenios de colaboración y la renovación de distintivos y certificaciones FZT ante la presencia de 24 consejeros.

Múltiples significados

Se dio a conocer que el sello Marca Chiapas trasciende la calidad, ya que simboliza el talento, el esfuerzo y la dedicación de miles de productores, artesanos y emprendedores locales.

El trabajo de estos sectores es fundamental para llevar el nombre del estado a nuevos mercados, dinamizando la economía local mientras se salvaguarda el patrimonio cultural de nuestra región.

Al acto asistieron Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo y secretario técnico de la Estrategia Marca Chiapas; Fernando Zepeda Trujillo, presidente del Consejo Regulador de Marca Chiapas; y la regidora Dayana Chacón Martínez.

Con esta actividad, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas reafirma su papel estratégico en el impulso de políticas públicas que buscan elevar el valor y reconocimiento de la producción chiapaneca.