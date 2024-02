Realizan sesión del Gepea

En Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo la 1.ª Sesión Ordinaria del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (Gepea) de este año en Chiapas, en la que se dieron a conocer los avances y logros del Plan de Trabajo 2020-2024. Además, se presentó la plataforma digital diseñada e implementada por la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen).

Logros

La encargada de despacho de la Seigen, Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego, reiteró que esta es una prioridad y un compromiso del estado, por lo que resaltó el hecho de que se haya logrado la reducción del 4 % en los embarazos de niñas y adolescentes en Chiapas.

“Es tarea de todas y todos, que las niñas y adolescentes no tengan que enfrentar un embarazo no deseado. Este es un problema multifactorial de salud pública que no debemos normalizar, por lo que es urgente que cada una de nosotras asuma las acciones que nos corresponden”, aseveró Lorenzana Borrego.

Este año, por medio del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (Fobam), la Seigen implementará el proyecto “Yo ejerzo mis derechos: Fortaleciendo espacios seguros para las niñas, jóvenes y mujeres de Chiapas”, que impulsará la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME).

Por último, la encargada de despacho de la Seigen expresó que el gobierno que encabeza Rutilio Escandón “ha tenido la voluntad política para afrontar los desafíos que tiene Chiapas en materia de salud sexual y reproductiva, sumando esfuerzos para velar por la integridad y bienestar de la niñez”.