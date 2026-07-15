Realizan simposium de la Barra Mexicana de Abogados

El Congreso del Estado fue la sede para llevar a cabo el Simposium Internacional de la Barra Mexicana de Abogados Chiapas 2026, en el que se disertaron diversas conferencias magistrales y se entregaron reconocimientos al mérito jurídico 2026.

En el encuentro realizado en el Auditorio del Humanismo del Poder Legislativo, la diputada Alejandra Gómez Mendoza destacó la importancia de la labor que realizan las y los expertos en derecho y subrayó que con estas acciones se pretende actualizar, promover y difundir la cultura jurídica mediante la transmisión de conocimientos especializados por parte de un experto.

Indicó que la Sexagésima Novena Legislatura, suma sus esfuerzos en materia jurídica, para analizar criterios jurisprudenciales, debatir reformas y fortalecer el Estado de Derecho para garantizar una impartición de justicia justa, accesible y humanista.

Como parte medular del simposium, participaron el Dr. Justin Brooks, con el tema “Daño colateral: sacrificando la libertad por la seguridad en nuestro sistema de justicia penal”; la ministra en retiro, Margarita Ríos Farjat, con el tema: “La protección constitucional de la dignidad humana”; el Dr. Alejandro Herrán Aguirre, con el tema “Notariado y la seguridad jurídica, el testamento público abierto, retos de la digitalización”; y el magistrado Renato Cortázar, con el tema: “El juicio contencioso administrativo. El control de la legalidad y el combate a la corrupción”.