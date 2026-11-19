Un simulacro de apoyo a la población en casos de emergencia se realizó en la Escuela Preparatoria Número 3 de Tapachula.

La finalidad es que los estudiantes conozcan los procedimientos básicos de actuación ante alguna situación de riesgo, informó la 36ª. Zona Militar.

Personal del Ejército Mexicano llevó a cabo las actividades en las que se incluyeron prácticas de primeros auxilios, evacuación de lesionados y desalojo de personas en zonas de riesgo.

“El ejercicio permitió mostrar de manera práctica cómo se organizan las acciones de apoyo a la población durante una emergencia, así como la importancia de mantener medidas de prevención, coordinación y respuesta oportuna”, precisó la institución militar.

Manejo de herramientas

Además los estudiantes conocieron parte del equipo y herramientas que se utilizan en las tareas de auxilio, favoreciendo así la cultura de protección civil.

Se dijo que estas actividades buscan que los alumnos conozcan las capacidades que desarrolla el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III-E, para auxiliar a la población cuando se presentan situaciones de riesgo o desastre.