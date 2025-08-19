Realizan taller “El arte de crear con números”

En los espacios del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), se realizó con éxito el taller de dibujo dirigido a instructores de Casas de Cultura de la región tseltal.

Durante el encuentro se informó que el objetivo fue fortalecer las estrategias de enseñanza del arte del dibujo para niñas y niños.

El taller, impartido por Erik Hernández Pérez, se llevó a cabo en tres sesiones y brindó un espacio para que los participantes pudieran: aprender de otros artistas, compartir experiencias creativas y expresarse de forma artística.

Se abordaron los principios básicos del dibujo con lápiz, así como una técnica innovadora que utilizaba los números como herramienta creativa. Este método permitirá a los niños y niñas desarrollar su creatividad de manera divertida, transformando simples cifras en verdaderas obras de arte.

Lo anterior con el propósito fue actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades profesionales de los instructores, para que pudieran transmitir estos aprendizajes a sus alumnos en el ámbito artístico.