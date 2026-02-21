Realizan taller para rescatar las lenguas indígenas

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) realizó la clausura de los talleres artísticos en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, para rescatar vocabulario indígena en peligro de desuso.

Con el objetivo de combatir el desplazamiento de las lenguas indígenas por el predominio del español, el Celali concluyó exitosamente la jornada de talleres de formación artística y lingüística dirigidos a la niñez bilingüe de esta ciudad.

Bajo la instrucción de la tallerista Erika Janet Ramírez Gómez, los alumnos de la escuela primaria bilingüe Miguel Hidalgo y Costilla participaron durante treinta horas en los talleres de Papalote Pez y Títeres de Calcetín. Más allá de la manualidad, estas actividades sirvieron para que los menores recordaran y practicaran vocabulario en tsotsil y tseltal.

“El propósito es fortalecer la valoración de las lenguas maternas como parte esencial de la identidad cultural de las niñas y niños”, informaron los organizadores, destacando la urgencia de mantener vivas palabras que hoy se escuchan poco en la comunicación cotidiana.

Los estudiantes demostraron lo aprendido mediante exposición de trabajos, teatro de títeres y lectura de cuentos.

Lorenzo Sánchez Pérez, director del plantel, brindó las palabras de bienvenida, mientras que el acto protocolario de clausura fue encabezado por el maestro Silvestre Gómez Rodríguez, jefe de la Oficina de Lenguas y Traducciones en representación de la Directora del Celali, la maestra María de la Flor Gómez Cruz.