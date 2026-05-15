Realizan talleres de tejidos dirigidos a jóvenes

En el marco del proyecto “Jugando con el Universo del Textil Maya”, se realizan talleres especializados dirigidos a jóvenes de las Casas de Cultura de la región altos.

La actividad fue organizada por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), en coordinación con el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), en un esfuerzo conjunto por preservar los conocimientos de los pueblos originarios. Iniciativa que fue distinguida con el 13.° Premio Ibermuseos en la categoría de educación.

El área de difusión del Celali informo que el objetivo central de esta actividad “es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la complejidad y el valor cultural de la creación textil, permitiendo que las y los jóvenes se apropien de los procesos técnicos y simbólicos de su herencia”.

Busca también “que el conocimiento de las maestras artesanas como Rocío López y Rosa Hernández trascienda y siga vivo en el corazón de las juventudes”.