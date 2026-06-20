Realizan talleres “Por una vida libre de violencia”

Con el apoyo del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (Probipi), mujeres tseltales del municipio de Amatenango del Valle participaron en el taller denominado: “Igualdad sustantiva por una vida libre de violencia hacia mujeres y niñas indígenas”.

El instituto Nacional de pueblos Indígenas (INPI), impulsa a través de este programa de subsidios directo a las comunidades y colectivos la participación de las mujeres, la autonomía y la prevención de violencia de género, dieron a conocer los organizadores.

Claudia López Montoya, en representación de la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Chiapas, acompañada de personal de esta institución, asistió a la inauguración del Proceso Formativo en Materia de Igualdad Sustantiva para una Vida Libre de Violencia en las Mujeres y Niñas Tseltal, llevada acabo el pasado jueves en la Sala de Usos Múltiples del Palacio Municipal de Amatenango del Valle.

Esta actividad se realizó por invitación de la maestra Juana Gómez Jiménez, Coordinadora del Grupo de Mujeres, y de Jessica Alfaro Carballo, coordinadora del Centro Libre Amatenango del Valle.

Por otra parte, en un comunicado se informó que participaron unas 70 mujeres del municipio en talleres orientados a fortalecer conocimientos, capacidades y herramientas que contribuyan a la construcción de entornos más justos, incluyentes y libres de discriminación, con especial énfasis en el empoderamiento y desarrollo integral de las mujeres de Amatenango del Valle.

Con estas acciones se reafirma el compromiso interinstitucional de promover la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos y una vida libre de violencia para las mujeres y niñas de los pueblos originarios.