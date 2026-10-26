Realizan Tercer Festival de Almas Vivas

Con el objetivo de preservar las tradiciones del Día de Muertos y promover las expresiones artísticas y culturales, se realiza en los espacios del parque Central de San Cristóbal de Las Casas el Tercer Festival de Almas Vivas 2026, con la exhibición de Catrinas Gigantes.

Los tres primeros lugares recibirán premios económicos de 20, 15 y 10 mil pesos respectivamente, además de otorgarse tres menciones honoríficas.

La ceremonia de premiación está programada para el 1 de noviembre a las 20:00 horas, frente a las instalaciones del Museo de San Cristóbal (Musac).

Cierre de la muestra

La muestra concluirá el próximo 2 de noviembre, con la participación de diversas áreas de la administración municipal, cuyos trabajos se encuentran exhibidos en el centro de la ciudad.

La mayoría de los trabajos están elaborados con material reciclable.

De acuerdo al programa se realizarán también actividades gratuitas, entre ellas el Concurso de Catrinas y Catrines, Leyendas Sancristobalenses, la coreografía masiva “Las Chiapanecas”, exposiciones de altares, presentaciones de danza, música en vivo y cine al aire libre.

De acuerdo a la convocatoria, el jurado calificador esta integrado por artistas locales para evaluar las obras participantes.