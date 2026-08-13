Realizan tercer trasplante renal de donador vivo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó con éxito su tercer trasplante renal de donador vivo relacionado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, procedimiento que representa un avance en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica y confirma la capacidad resolutiva, infraestructura y talento humano con que cuenta la unidad médica para realizar este tipo de intervenciones de alta especialidad.

En esta intervención, un paciente de 42 años recibió un riñón donado por su hija de 19 años, luego de que ambos concluyeran satisfactoriamente el protocolo de evaluación y compatibilidad requerido para garantizar las condiciones necesarias para el procedimiento.

Evaluación

El director del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, Diego Alberto Choel Molina, informó que el paciente, originario de Tuxtla Gutiérrez, y su hija, participaron durante aproximadamente cuatro meses en un proceso de evaluación que incluyó estudios clínicos, valoraciones médicas y pruebas de laboratorio.

Explicó que estas evaluaciones permitieron determinar la compatibilidad entre donadora y receptor, así como verificar que ambos contaran con las condiciones de salud necesarias para llevar a cabo el trasplante de manera segura.

Destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado del personal especializado del IMSS Chiapas, así como de la infraestructura y equipamiento con que cuenta la unidad médica para realizar procedimientos de alta especialidad en beneficio de la derechohabiencia.

Personal

El especialista reconoció la participación del equipo multidisciplinario integrado por personal de Nefrología, Cirugía de Trasplante, Anestesiología, Medicina Interna, Cirugía General, Enfermería, personal quirúrgico y médicos residentes, quienes intervinieron en las diferentes etapas del proceso.

Por su parte, Erika “N”, esposa del paciente trasplantado y madre de la donadora, agradeció el acompañamiento recibido por parte del personal del Instituto durante todo el proceso, al destacar la orientación, el trato humano y el apoyo brindado a su familia.

Compartió que la decisión de su hija de convertirse en donadora nació del amor hacia su padre y del deseo de ofrecerle una nueva oportunidad de vida. Tras superar las evaluaciones médicas y confirmar la compatibilidad, el trasplante se realizó con éxito, representando un cambio significativo para toda la familia.

Conmovida por el resultado, Erika “N” aseguró que ella y su familia conservarán un profundo agradecimiento hacia el personal del Instituto, al destacar que además de recibir atención médica de alta especialidad, encontraron sensibilidad, empatía y calidez humana durante todo el proceso. Señaló que este procedimiento representa un antes y un después para su familia, al devolverles la esperanza de compartir más años juntos con una mejor calidad de vida.