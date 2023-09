Realizan tercera feria chiapaneca de la pitahaya

La pitahaya es una de las frutas con mayores propiedades nutricionales; en Chiapas su producción y consumo va en aumento. El organizador de la Feria chiapaneca de la pitahaya, José Manuel Cárcamo Domínguez, resaltó que en la entidad ya son alrededor de 100 hectáreas en 25 municipios los destinados a la producción de esta fruta.

Cientos de visitantes se dieron cita a esta feria donde 85 productores y transformadores artesanales vendieron mermeladas, aguas y platillos que tuvieron como base esta exótica fruta.

Cárcamo Domínguez detalló que los participantes vinieron de alrededor de 25 municipios, “los más retirados son de Ocosingo y Ostuacán, Comitán, Tuxtla Chico, Cintalapa, Villaflores y La Trinitaria”.

El productor expuso que esta planta tiene más de 12 años que se cultiva y vende en Chiapas; en un inicio eran “huertos familiares” donde se tenían entre cuatro y 10 plantas de pitahaya, las cortaban y las llevaban al mercado.

“Un servidor pensó que valía la pena que aquí en Chiapas se pudiera sembrar esta planta nativa de América que se extiende desde Sonora hasta Colombia y que aquí en Chiapas, en el campo, se da de manera silvestre; nos empezamos preparar, leer e investigar”, dijo el pionero en la siembra sistemática de este producto en la entidad.

José Manuel tiene 10 hectáreas destinadas a la pitahaya en Suchiapa, quien destacó que en la región sabe de 40 hectáreas donde se produce y 60 más en otras regiones del estado, por lo cual, dijo, “estamos hablando de aproximadamente ya casi de 100 hectáreas sembradas de pitahaya aquí en Chiapas”.

“Es una fruta cara porque el mercado lo exige, no porque no se produzca, sino porque no sembramos mucha en la entidad”, sostuvo, al tiempo que informó que en una hectárea para sembrar pitahaya caben mil plantas que viven entre 40 y 60 años, y donde los cuidados se reducen a procesos de manejo como la poda.

“Una hectárea de pitahaya bien cuidada a los cinco años va a estar produciendo entre seis y 10 toneladas por hectárea, es una buena alternativa para el campo; además de ser una fruta que tiene propiedades indispensables para el ser humano en su proceso de nutrición”, concluyó.