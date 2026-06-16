Realizan Tianguis Agropecuario

El pasado lunes se llevó a cabo una nueva edición del Tianguis Agropecuario, en las instalaciones de las oficinas de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde más de 20 productoras y productores participaron ofertando diversos productos locales.

Además, la iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por la SADER, que buscan fortalecer las cadenas de valor del sector primario, generar mayores oportunidades de comercialización para pequeños productores y fomentar el consumo de productos locales mediante esquemas de comercio justo.

A través de este espacio, las y los productores pueden vender sin intermediarios, lo que les permite obtener mejores ingresos por su trabajo, mientras que las y los consumidores tienen acceso a productos frescos, de calidad y elaborados en la entidad.

Frecuencia

El Tianguis Agropecuario se realiza de manera periódica y se ha consolidado como una plataforma de vinculación entre el campo y la ciudad.

Cada edición busca visibilizar el trabajo de quienes producen alimentos y artículos artesanales, además de fortalecer la economía regional mediante la compra local.

María Sánchez, productora de café, señaló que este tipo de encuentros representan una oportunidad importante para ampliar su mercado.

“Aquí podemos platicar directamente con los consumidores y decirles cómo producimos nuestro café y venderlo a buen precio”, comentó.

Por su parte, José Hernández, productor de miel, destacó que la respuesta de la ciudadanía siempre es positiva.

Productos frescos

“Ya he participado antes en el tianguis y puedo decir que mis ventas si crecen quizás un 40 por ciento que por pedido, que es como lo manejamos”.

Entre las y los asistentes también hubo interés por los productos frescos y los artículos elaborados de manera artesanal.

En este sentido, las y los comerciantes destacaron que la compra directa no solo beneficia la economía local, sino que también garantiza la calidad y trazabilidad de los alimentos.