Realizan trabajo de capacitación de rescate en inundaciones

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y respuesta ante las emergencias para esta temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas se capacita a través del curso especializado “Técnico en Operaciones de Rescate en Inundaciones”.

El secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, comentó que esta acción forma parte de las capacitaciones constantes que reciben los elementos del ERI para actualizar y fortalecer sus capacidades, y que se logre una atención más rápida en situaciones de vital importancia.

Explicó que la actual jornada de profesionalización consta de 40 horas intensivas que combinan sesiones teórico-prácticas con exigentes simulacros de rescate en modalidad diurna y nocturna. Dichas prácticas, bajo escenarios de poca visibilidad y condiciones meteorológicas adversas, permiten poner a prueba la destreza, coordinación e implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en situaciones reales de emergencia.

Programa

Un total de 25 elementos del ERI participan en este adiestramiento de alto nivel. Al concluir satisfactoriamente el programa, obtendrán la Certificación Internacional Nivel Tres, otorgada y avalada por la American Canoe Association, estándar de excelencia global en rescate e intervención acuática.

Cabe destacar que el entrenamiento continuo bajo parámetros internacionales permite garantizar una respuesta rápida, eficiente y segura en la atención de rescates en ríos, arroyos y zonas inundadas del estado.

La Secretaría de Protección Civil (PC) reafirma su compromiso de servir con prontitud, profesionalismo, eficacia en la prevención y atención de emergencias para el bienestar del pueblo de Chiapas.