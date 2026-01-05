Realizan trabajos de brechas cortafuego

Con el propósito de hacer frente a los incendios forestales en parcelas del municipio de Tonalá, personal de Protección Civil (PC) realizaron trabajos de brechas cortafuego y quema controlada justo cuando el fuego amenazaba con propagarse en el tramo carretero Tonalá-Puerto Arista.

El incendio, aunque dañó varios metros de la orilla de las parcelas, fue controlado por elementos de Protección Civil (PC), quienes de manera inmediata implementaron las acciones y estrategias de brechas cortafuego.

PC dijo que estás acciones se llevarán a cabo en cualquier lugar donde se registren incendios, ya que se ha comprobado que estas medidas dan buenos resultados y de esta forma se han logrado evitar que los incendios se propaguen.

De esta manera la citada fuente informativa dijo que una de las grandes preocupaciones de los ganaderos es cómo hacer frente a los incendios, y es por ello que recomendaron que no se olviden a sacar rondas a orilla de sus parcelas, para que cuando los incendios se registren estos no pasen con facilidad a otros terrenos.