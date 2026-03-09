Realizan trabajos de protección en ríos

Ante los riesgos que representan durante la temporada de lluvias, autoridades estatales y municipales iniciaron trabajos de desazolve, cierre de ventanas y construcción de bordos de contención en ríos de la región del Soconusco y Costa de Chiapas.

De acuerdo con reportes del Sistema de Protección Civil (PC), en el ejido Bruno Gómez, que el año pasado se vió seriamente afectado por desbordamientos del arroyo El Barrial, se realizó el desazolve de unos 300 metros del mismo y se formaron bordos de protección.

En tanto, en el río Huehuetán, se cerraron las ventanas y se reforzaron los bordos a la altura de los ejidos Nueva Victoria y Plan de Iguala.

Prevención

Estableció que se trata de acciones estratégicas para reducir riesgos en comunidades de las zonas bajas y proteger a las familias, ante los riesgos de desbordamientos de los afluentes.

Los habitantes de localidades prácticamente de todos los municipios de esta región han pedido a las autoridades estatales y federales, a través de Protección Civil (PC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), trabajar en el cierre de muchas “ventanas” abiertas que permanecen en los márgenes de los ríos.